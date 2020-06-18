Окончательных решений по повышению НДФЛ для богатых пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Журналисты напомнили Пескову о сообщениях СМИ, согласно которым в администрации президента и правительстве якобы вернулись к идее увеличения ставки НДФЛ для обеспеченных россиян, а для людей с низкими доходами ставку вообще предлагают обнулить. У пресс-секретаря главы государства уточнили, действительно ли в Кремле ведется обсуждение этой инициативы и что о ней думают, учитывая непростую ситуацию, в которой оказалась страна.

"В связи с непростой ситуацией, как вы правильно заметили, постоянно идет обмен на экспертном уровне — и в правительстве, и в администрации — обмен мнениями относительно возможных шагов и в плане антикризисных мер, и в плане мер по стимулированию экономического развития, по поддержке наиболее пострадавших секторов экономики", — рассказал Песков.

Он отметил, что в рамках этого обмена мнениями экспертами высказывается в том числе упомянутая мера.

"Пока окончательных решений не принималось, если они будут приняты, мы вас проинформируем", — указал представитель Кремля.

На вопрос, в какой перспективе решение может быть принято, он ответил: "Вы видите, что и диалог сейчас ведется весьма интенсивно и в сжатые сроки, и решения принимаются… очень быстро".