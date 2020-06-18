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Песков прокомментировал сообщения о повышении НДФЛ для богатых 

РИА Новости 21 минуту назад
Окончательных решений по повышению НДФЛ для богатых пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Журналисты напомнили Пескову о сообщениях СМИ, согласно которым в администрации президента и правительстве якобы вернулись к идее увеличения ставки НДФЛ для обеспеченных россиян, а для людей с низкими доходами ставку вообще предлагают обнулить. У пресс-секретаря главы государства уточнили, действительно ли в Кремле ведется обсуждение этой инициативы и что о ней думают, учитывая непростую ситуацию, в которой оказалась страна.
"В связи с непростой ситуацией, как вы правильно заметили, постоянно идет обмен на экспертном уровне — и в правительстве, и в администрации — обмен мнениями относительно возможных шагов и в плане антикризисных мер, и в плане мер по стимулированию экономического развития, по поддержке наиболее пострадавших секторов экономики", — рассказал Песков.
Он отметил, что в рамках этого обмена мнениями экспертами высказывается в том числе упомянутая мера.
"Пока окончательных решений не принималось, если они будут приняты, мы вас проинформируем", — указал представитель Кремля.
На вопрос, в какой перспективе решение может быть принято, он ответил: "Вы видите, что и диалог сейчас ведется весьма интенсивно и в сжатые сроки, и решения принимаются… очень быстро".
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Комментарии 34
Экономика , Видео , Дмитрий Песков , Администрация Президента РФ
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