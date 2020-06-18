Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.61
$
69.60
78.20
78.43
Прогноз
22.06 – 29.06
$
70.00
79.65
Индексы и котировки Brent
40.83
–0.39 Золото
1729.75
+0.23 РТС
1224.08
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
18.06
1.1215
–0.0018
03.06
1.1233
15.06
07.06
24.05

ЦБ рекомендует банкам по возможности создавать резервы 

Прайм и ещё 2 25 минут назад
ЦБ рекомендует банкам создавать резервы
Фото: РИА Новости
Банк России рекомендует банкам уже сейчас, не дожидаясь завершения послаблений, создавать резервы, если финансовый результат и запас капитала позволяют, заявил руководитель Службы текущего банковского надзора ЦБ Богдан Шабля.
"Если финансовый результат и запас капитала, коллеги, позволяют это сделать, мы рекомендуем, уже не дожидаясь завершения регуляторных послаблений, уже сейчас принимать меры к равномерному формированию резервов для того, чтобы ослабить этот негативный эффект от снятия этих послаблений в будущем", — сказал он в ходе съезда Ассоциации российских банков.
Видео дня. Выпуск и обслуживание банковских карт станут платными
Прайм: последние новости
Балтийская бомба. Всплыла новая помеха "Северному потоку-2" Балтийская бомба. Всплыла новая помеха "Северному потоку-2" Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти альтернативу поставкам газа из России Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти альтернативу поставкам газа из России Медведев: Россия должна быть готова к шокам Медведев: Россия должна быть готова к шокам
Экономика , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Жириновский назвал причину низких зарплат в РФ
Жириновский назвал причину низких зарплат в РФ
В России оценили заявление Украины о демонтаже труб
В России оценили заявление Украины о демонтаже труб
Все интернет-банки в РФ прекратят работать
Все интернет-банки в РФ прекратят работать
Видео
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Польша выдвинула условие России по газу
00:21
Польша выдвинула условие России по газу
Экономика
Названа комфортная для РФ цена на нефть
00:25
Названа комфортная для РФ цена на нефть
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение