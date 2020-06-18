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Песков рассказал, когда Путину представят план по экономике 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Путину представят план по экономике 19 июня
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство представит главе государства доработанный план восстановления экономики в установленные сроки, предположительно, 19 июня.
«Там срок стоит 19 июня, если я не ошибаюсь, в поручении президента», — сказал он.
По словам Пескова, доработанный план представят главе государства в установленные сроки.
В Кремле добавили, что президенту потребуется некоторое время на ознакомление с этим планом.
Ранее Путин во время рабочей встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным заявил, что реализацию плана восстановления экономики необходимо начать уже в июле.
Мишустин попросил кабмин в ближайшее время доработать проект плана восстановления российской экономики.
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Экономика , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин
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