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МИД оценил перспективы отмены антироссийских санкций ЕС 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
МИД оценил перспективы отмены санкций ЕС
Фото: РИА Новости
Россия не ожидает, что санкции Евросоюза (ЕС) могут быть отменены в ближайшее время, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.
Кобринец сказал в ходе онлайн-сессии «Примаковских чтений», комментируя намерение ЕС продлить на полгода экономические рестрикции в отношении России, что эти меры «продлеваются раз в полгода», в этом нет ничего нового, передает ТАСС.
«Перспективы отмены санкций более чем туманны. Рассчитывать, что санкции отменят в ближайшее время, наверное, не приходится», — добавил он.
Кобринец указал при этом, что Россия и ЕС способны взаимодействовать даже в условиях санкционного режима: «Взаимодействие поверх санкций абсолютно возможно не только в сфере безопасности. Несмотря на то, что отраслевые диалоги в 2014 году Евросоюз официально заморозил, экспертная работа по интересующим стороны вопросам продолжается».
Как напомнил дипломат, Москва не обсуждает с Брюсселем вопрос санкций, так как не Россия их инициировала.
«Будем жить в тех условиях, в которых мы живем. Санкции заставляют нашу страну быть и становиться все более самодостаточной. Как показала нынешняя пандемия, совсем даже неплохо быть застрахованными на все случаи жизни», — отметил Кобринец.
Глава департамента подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы ЕС был сильным, стабильным и независимым участником мировой политической жизни.
«Какие бы предсказания ни делались, ЕС нынешний кризис переживет. Он обладает солидным запасом и финансовой, и институциональной прочности. На выход из кризиса они планируют привлечь очень большие средства», — добавил он.
Ранее постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Украина попросила усилить санкции против Москвы.
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Комментарии 1
Экономика , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС
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