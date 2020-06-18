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Миллиардер оценил сравнение Чубайсом нефти с «дохлой лошадью» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Миллиардер оценил сравнение нефти с «дохлой лошадью»
Фото: РИА Новости
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Давид Якобашвили прокомментировал высказывание председатель правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса о нефти и «дохлой лошади».
«Этот бизнес умирает. Конечно, может быть, мы, мое поколение, не будем свидетелями того, что забудется совершенно нефтянка, но наши дети увидят совершенно другой мир», — сказал Якобашвили в разговоре с РБК.
Он отметил, что необходимо использовать все возможности, чтобы заменить нефтяную отрасль чем-нибудь другим.
«Новые идеи, новые направления, совершенно новые подходы, надо их применять, не останавливаться перед этим, перенимать друг у друга. Конечно, не воровать, но заимствовать», — отметил бизнесмен.
По его словам Россия имеет огромный потенциал, но не использует его.
«Россия должна находиться сегодня на более высоком месте по своему ВВП, по своему уровню развития, по доходу на душу населения. И это возможно, никто не скажет, что у нас руки не из того места растут, они растут из нормального места, просто надо дать им применение», — заключил Якобашвили.
Ранее Анатолий Чубайс заявил, что нефтяная отрасль устаревает, и сопроводил это высказывание поговоркой «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать».
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Комментарии 1
Экономика , Давид Якобашвили , Анатолий Чубайс , Российский союз промышленников и предпринимателей
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