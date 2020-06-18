Представители стран-членов Евросоюза поддержали продление ограничительных мер против Крыма и Севастополя в связи с их присоединением к России, сообщает ТАСС. Санкции будут действовать до 23 июня 2021 года.
На прошлой неделе журналист Рикард Йозвяк сообщил о намерении членов ЕС продлить на год запрет на инвестиции в экономику Крыма и Севастополя, введенный из-за событий 2014 года, когда регионы стали субъектами РФ.
18 июня Совет Евросоюза распространил сообщение о том, что санкции были официально согласованы и вступят в силу после того, как будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза.
Отмечается, что продление ограничительных мер — часть политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Евросоюз принял решение продлить антироссийские санкции из-за якобы примененного в Сирии химического оружия, а также скандала с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Ограничения предполагает замораживание активов некоторых физических и юридических лиц.