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Нафтогаз объяснил противодействие «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Нафтогаз объяснил противодействие «Северному потоку — 2»
Фото: ТАСС
НАК «Нафтогаз Украины» продолжит противодействовать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2» ради сохранения транзита российского газа через украинскую территорию, заявил глава компании Андрей Коболев.
«Наша команда прилагала и будет прилагать большие усилия для того, чтобы «Северный поток — 2» и санкции против него остановили этот проект. Мы считаем, что он против интересов как Украины, так и Европы», — передает слова Коболева ТАСС.
Во вторник руководитель оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что Газпром начал демонтаж труб для транзита газа через украинскую территорию.
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Экономика , Компании , Андрей Коболев , Нафтогаз , Газпром , ИТАР-ТАСС
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