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Снижение ставки ЦБ может стать рекордным в сентябре 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
Интрига недели: Снижение ставки ЦБ может стать рекордным
Фото: iStock
Интрига недели — итог сегодняшнего заседания российского Центробанка и его решение по ставке.
Специально для "Российской газеты" Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", дала прогноз по итогам этого заседания и какой ставка может быть осенью:
— Мегарегулятор, — напомнила эксперт, — не раз давал достаточно четкие и решительные комментарии на этот счет. Раз официальная инфляция низкая, а финансовая система стонет и требует поддержки, значит, самое время понизить ставку.
С большой долей вероятности ключевая ставка в России снизится в пятницу на 100 базисных пунктов и от текущего значения в 5,5 процента годовых опустится до 4,5 процента. Так это или нет, узнаем уже сегодня днем.
Но основной интерес даже, скорее всего, не в этом. Важно понимать, как мегарегулятор поведет себя дальше и как будет складываться его денежно-кредитная политика в перспективе нескольких месяцев.
Если инфляция останется стоять на месте — то есть сохранится в пределах 3-4 процентов — у ЦБ РФ будет поле для дальнейшего маневра. Тогда, не исключено, на встрече 31 июля регулятор даст комментарии о том, что все идет по плану, финансовая система получает достаточно поддержки, но Банк России хочет сделать больше. И уже 18 сентября, когда ЦБ соберется в очередной раз, ставку могут "уронить" до 4 процентов годовых.
Для российской финансовой системы ставка в 4 процента — ниже некуда, это подарок судьбы и манна небесная. В перспективе до конца 2020 года после сентябрьского заседания ЦБ, вероятно, ставку больше трогать не станет.
Обычно национальная валюта слабеет, когда местный Центробанк сокращает ставку. Однако российский рубль ведет свою собственную игру и начал укрепляться сразу же, когда регулятор дал сигнал к смягчению денежно-кредитной политики.
Уже сейчас в котировках рубля заложено снижение ставки, дорожать некуда — и так с дефицитом бюджета проблемы. Однако локально, в моменте, рубль все же может стать крепче в парах с долларом и евро.
Для доллара это ориентир в пределах 68,85-70 рублей, для евровалюты — 77,75-78,85 рубля.
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Комментарии 5
Экономика , Анна Бодрова , Центральный банк России , "Российская газета" , Евро , Доллар
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