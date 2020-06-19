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Азербайджан потеснит Россию в Европе 

Артём Кульша и ещё 5 1 час назад
У России появился новый соперник на рынке газа
Фото: EPA
Азербайджан начнет поставлять природный газ в страны Европейского союза (ЕС) в ближайшее время. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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Вчера, как сообщал «Рамблер», состоялся саммит Евросоюза и «Восточного партнерства». Он прошел в формате видеоконференции. Алиев выступил в ходе него. Во время своего выступления он назвал Азербайджан надежным поставщиком нефти на европейские рынки на протяжении почти 15 лет, а Евросоюз — основным торговым партнером Азербайджана (около 50% торговли республики).
«В ближайшее время мы начнем поставлять в страны ЕС природный газ», — сообщил президент.
Он отметил, что Азербайджан был инициатором строительства Южного газового коридора (ЮГК), а также страной, которая профинансировала проект. Алиев назвал ЮГК проектом энергетического сотрудничества, энергобезопасности и диверсификации.
ЮГК — система трубопроводов протяженностью 3,5 тысячи километров от Баку до Италии через территорию Грузии, Турции, Греции и Албании. На конец 2020 года запланировано начало коммерческих поставок азербайджанского газа по ЮГК в Европу.
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Экономика , Ильхам Алиев , Газпром , ЕС
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