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Трамп заявил, что в США в третьем квартале будет самый высокий ВВП в истории человечества 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
ВВП США в третьем квартале нынешнего года достигнет самого высокого показателя в истории человечества. Уверенность в этом выразил американский президент Дональд Трамп в опубликованном в четверг интервью газете The Washington Times.
Глава государства рассчитывает на восстановление американской экономики с целью переизбраться на президентских выборах в ноябре. Указав на рост числа рабочих мест и розничных продаж в мае, когда штаты возобновили работу ряда предприятий, президент назвал экономику "лучшей платформой" для победы. "У нас есть четыре месяца до выборов, — отметил американский лидер. — Мы поднимаемся все выше и выше с каждым месяцем. В третьем квартале [в стране] будет самый высокий ВВП в истории человечества. И вы видите, что все налаживается". Трамп не указал, какого именно уровня достигнет ВВП страны.
В начале июня глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что экономика США быстро восстанавливается после резкого кратковременного экономического спада, вызванного ситуацией вокруг пандемии нового коронавируса. По его оценкам, речь идет об "экономическом росте на 20% в третьем и четвертом кварталах".
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Комментарии 7
Экономика , Видео , Рынки , Дональд Трамп , The Washington Times
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