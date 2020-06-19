Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.62
$
70.00
78.05
78.45
Прогноз
22.06 – 29.06
$
70.00
79.65
Индексы и котировки Brent
41.82
+0.87 Золото
1728.20
+0.02 РТС
1230.71
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
19.06
1.1209
–0.0129
04.06
1.1338
16.06
08.06
25.05

Россиян лишат излюбленной «налоговой гавани» 

Lenta.ru и ещё 6 48 минут назад
Россиян лишат излюбленной «налоговой гавани»
Фото: globallookpress.com
Россиян в скором времени могут лишить излюбленной «налоговой гавани» в виде Кипра, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Москва уже приготовилась разорвать с Никосией соглашение об избежании двойного налогообложения.
О намерении пересмотреть условия соглашений об избежании двойного налогообложения с зарубежными странами в конце марта заявил президент Владимир Путин. Целью он назвал пресечение попыток избежать уплаты налогов при выводе доходов из России посредством дивидендов.
После этого Россия вела переговоры со странами, в отношении которых соглашение используется наиболее часто. Одной из них был Кипр, однако договориться о новых условиях сотрудничества сторонам не удалось — Никосия предлагала сохранить действующие правила.
Разрыв соглашений будет означать, что кипрские резиденты, владеющие долями в российских компаниях и получающие от них дивиденды, больше не смогут уплачивать с них налоги в российский бюджет по льготной ставке 5 и 10 процентов (вместо стандартных для иностранцев 15 процентов). Также ликвидируется льгота при уплате налога на прибыль с процентов по займам от российских должников (в соответствии с соглашением, ставка в России обнулялась).
Кипр часто используется российским бизнесом для создания холдинговых структур, держащих на своем балансе акции российских компаний. До 2015 года выплачиваемые в их адрес начисления фактически не облагались налогом в России, однако это не относилось к дивидендам, поскольку в соглашении об избежании двойного налогообложения с Кипром было указано, что право на льготную ставку предоставляется только в том случае, если фактический (а не номинальный) получатель является резидентом Кипра.
С 2015 года в российский Налоговый кодекс была внедрена норма о контролируемых иностранных компаниях (КИК). После этого владеющие иностранными холдингами российские резиденты лишились возможности избегать налогов с полученных на родине доходов. Прибыль таких холдингов, признаваемых КИК, облагается в России по ставке 20 процентов для контролирующих юридических лиц и 13 процентов — для физических.
Видео дня. Как изменился средний чек в салонах красоты
Последние новости
Названа причина смерти бывшего главы Чувашии Названа причина смерти бывшего главы Чувашии Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой Дуров пообещал сохранить тайну личной переписки в Telegram Дуров пообещал сохранить тайну личной переписки в Telegram
Комментарии
Экономика , Григорий Березкин , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Курс доллара: падение на треть
Курс доллара: падение на треть
Жириновский назвал причину низких зарплат в РФ
Жириновский назвал причину низких зарплат в РФ
В России оценили заявление Украины о демонтаже труб
В России оценили заявление Украины о демонтаже труб
Видео
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Польша выдвинула условие России по газу
00:21
Польша выдвинула условие России по газу
Экономика
Названа комфортная для РФ цена на нефть
00:25
Названа комфортная для РФ цена на нефть
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение