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В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа вблизи Крыма 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Киев предостерегли от добычи газа вблизи Крыма
Фото: РИА Новости
Любые попытки добычи киевскими властями углеводородного сырья на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского регионa, член комитетa по энергетикe Михаил Шеремет.
«Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Российской Федерацией. Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России», — цитирует РИА «Новости» Шеремета.
Он добавил, что вопросы освоения шельфа Черноморского бассейна должны решаться на уровне министерств иностранных дел двух стран, с учетом российского статуса полуострова и изменившейся в этой связи фактической морской границей между Россией и Украиной.
«Все должно происходить цивилизованно, согласно международным нормам, правилам и требованиям», — подчеркнул Шеремет.
Ранее главный исполнительный директор Нафтогаза Отто Ватерландер заявил, что компания намерена возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря с привлечением инвесторов.
В феврале Нафтогаз подготовил новую 10-летнюю стратегию «Трезубец» по наращиванию добычи газа: компания планирует разработку шельфового месторождения в Черном море, этот участок площадью 9,5 тыс. квадратных километров находится в непосредственной близости от месторождений, где ведет добычу газа национализированный нынешней крымской властью «Черноморнефтегаз».
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Комментарии 24
Экономика , Михаил Шеремет , Нафтогаз , Госдума , РИА Новости
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