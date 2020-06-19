Ключевая ставка в России была снижена до 4,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка (ЦБ) России.

Сегодня соответствующее решение принял совет директоров Центробанка . В пресс-службе регулятора объяснили это попыткой ограничить риск значимого отклонения инфляции вниз от целевого показателя в 4% в 2021 году и удержать ее вблизи 4%.

Возникновение этого риска в ЦБ объяснили большей, чем предполагалось, длительностью ограничительных мер, введенных в России и мире из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее», — сообщили там.

В Центральном банке отметили, что влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано, риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились, а инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились.

Ключевая ставка, как сообщал «Рамблер», была введена в России в 2013 году и с тех пор не опускалась ниже 5,5%.