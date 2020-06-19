ЦБ рассказал, когда ВВП вернется до уровней 2019 года

Полное возвращение ВВП России до уровней 2019 года произойдет только в I полугодии 2022 года, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. П По ее словам, ЦБ РФ видит признаки частичного восстановления экономической активности, но потребуется время на восстановление производственных цепочек.

"По оперативным индикаторам сейчас мы видим признаки частичного восстановления экономической активности. Это связано с постепенным смягчением ограничительных мер в большинстве регионов, но потребуется время, чтобы восстановить производственные и логистические цепочки", — сказала она.

"За прошедший период могли измениться инвестиционные и производственные планы бизнеса, потребительские предпочтения. Возможно, что сейчас население будет более осторожно относиться к расходам, предпочтет экономить, откладывать крупные или необязательные покупки", — добавила Набиуллина.