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Набиуллина: возвращение ВВП России до уровней 2019 года пройдет только в I полугодии 2020 года 

Прайм 1 час назад
ЦБ рассказал, когда ВВП вернется до уровней 2019 года
Фото: ТАСС
Полное возвращение ВВП России до уровней 2019 года произойдет только в I полугодии 2022 года, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. П По ее словам, ЦБ РФ видит признаки частичного восстановления экономической активности, но потребуется время на восстановление производственных цепочек.
"По оперативным индикаторам сейчас мы видим признаки частичного восстановления экономической активности. Это связано с постепенным смягчением ограничительных мер в большинстве регионов, но потребуется время, чтобы восстановить производственные и логистические цепочки", — сказала она.
"За прошедший период могли измениться инвестиционные и производственные планы бизнеса, потребительские предпочтения. Возможно, что сейчас население будет более осторожно относиться к расходам, предпочтет экономить, откладывать крупные или необязательные покупки", — добавила Набиуллина.
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Экономика , Центральный банк России
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