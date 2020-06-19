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Путин заявил о постепенном восстановлении российской экономики 

ТАСС 1 час назад
Путин сделал заявление об экономике
Фото: РИА Новости
Экономика России постепенно восстанавливается по мере выхода из режима эпидемиологических ограничений. Это констатировал в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с представителями отраслей экономики, пострадавших от пандемии.
"<…> Экономика восстанавливается, постепенно выходит их режима ограничений", — сказал глава государства.
Он отметил при этом, что есть очень много организаций и предприятий, которые все эти трудные недели и месяцы не только не прекращали работу, а наоборот — трудились в режиме высочайшей мобилизации, "держали экономический и промышленный фронт борьбы с коронавирусом" и обеспечивали снабжение людей продуктами питания, средствами индивидуальной защиты и лекарствами.
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