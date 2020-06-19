Великобритания погрязла в рекордных за полвека долгах 

Великобритания погрязла в рекордных долгах — в мае размер госдолга страны впервые за полвека превысил размер ВВП. Об этом сообщается на сайте Национальной статистической службы государства (ONS).

Размер госдолга достиг 1,9 триллиона фунтов стерлингов (2,4 триллиона долларов) или 100,9 процента ВВП королевства. С мая 2019 года он вырос на 173,2 миллиарда фунтов стерлингов (214 миллиардов долларов) или 20,5 процентных пункта. Такого уровня показатель достиг впервые с 1963 года.

Рост задолженностей связан с резким падением производства и увеличением расходов на борьбу с пандемией коронавируса. Только в мае они увеличились почти на 50 процентов по сравнению с годом ранее, а доходы упали более чем на 28 процентов. Объем заимствований в мае составил 55,2 миллиарда фунтов (68 миллиардов долларов).

По прогнозам банка Англии, падение ВВП страны может составить 14 процентов в этом году, что станет худшим показателем с 1706 года. Удар по экономике будет равносилен потере девяти тысяч фунтов стерлингов (около 11 тысяч долларов) каждой семьей Великобритании. Ожидается, что уровень безработицы в этом году поднимется с четырех до девяти процентов.