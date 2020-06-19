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Российский ВВП в мае рухнул на 10,9% 

News.ru и ещё 4 20 минут назад
Российский ВВП в мае рухнул на 10,9%
Фото: news.ru
Минэкономразвития зафиксировало снижение ВВП России на 10,9% в годовом выражении, следует из составленной министерством «Картины деловой активности за май 2020 года».
В апреле, когда в российских регионах заработали связанные с коронавирусом ограничения, экономика страны потеряла 12% в годовом выражении.
По оценке Минэкономразвития, в целом за январь–май объём экономики сократился на 3,7%.
В начале июня правительство представило президенту план по восстановлению экономики и росту доходов россиян. План состоит из девяти разделов. Его цель — снизить уровень безработицы ниже 5% и обеспечить темпы роста ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, писал NEWS.ru.
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Экономика , Минэкономразвития
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