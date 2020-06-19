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В США испугались подрыва первенства доллара 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
В США испугались подрыва первенства доллара
Фото: globallookpress.com
Министр финансов Стивен Мнучин выступает в качестве главного противника введения экономических санкций против других государств, опасаясь, что чрезмерная зависимость от таких мер ослабит мировое первенство доллара, заявил бывший советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.
Как пишет Болтон в своей книге, выдержки из которой приводит Bloomberg, Мнучин настаивал, что блокирование доступа других лиц к финансовой системе США «подорвет статус доллара как мировой резервной валюты и побудит другие страны, такие как Россия и Китай, проводить операции в евро или с помощью встречной торговли и других методов».
«Мнучин утверждал, что постоянное применение санкций и давление, которое мы оказываем на международную финансовую систему, со временем приведут к ослаблению инструмента, поскольку государства, пострадавшие от санкций, пытаются уклониться от них», — пишет Болтон.
По словам экс-советника американского лидера, самым большим «грехом» Мнучина является то, что он беспокоится о влиянии санкций на экономику США, а не думает о целях внешней политики.
В ответ на утверждения Болтона Мнучин заявил, что они «полны лжи и фактических неточностей». По его словам, «министерство финансов США развернуло санкционные органы с беспрецедентной эффективностью для противодействия широкому кругу угроз».
Мнучин заявляет, что минфин США использует санкции «с беспрецедентной эффективностью для противодействия широкому кругу угроз».
В своей книге Болтон также писал, что в частных беседах президент США Дональд Трамп выражал недовольство санкциями против России и хотел аннулировать первый пакет санкций по «делу Скрипалей».
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Комментарии
Экономика , Рынки , Джон Болтон , Стивен Мнучин , Дональд Трамп , Казначейство США , Bloomberg
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