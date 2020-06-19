В США испугались подрыва первенства доллара 

Как пишет Болтон в своей книге, выдержки из которой приводит Bloomberg, Мнучин настаивал, что блокирование доступа других лиц к финансовой системе США «подорвет статус доллара как мировой резервной валюты и побудит другие страны, такие как Россия и Китай, проводить операции в евро или с помощью встречной торговли и других методов».

«Мнучин утверждал, что постоянное применение санкций и давление, которое мы оказываем на международную финансовую систему, со временем приведут к ослаблению инструмента, поскольку государства, пострадавшие от санкций, пытаются уклониться от них», — пишет Болтон.

По словам экс-советника американского лидера, самым большим «грехом» Мнучина является то, что он беспокоится о влиянии санкций на экономику США, а не думает о целях внешней политики.

В ответ на утверждения Болтона Мнучин заявил, что они «полны лжи и фактических неточностей». По его словам, « министерство финансов США развернуло санкционные органы с беспрецедентной эффективностью для противодействия широкому кругу угроз».

Мнучин заявляет, что минфин США использует санкции «с беспрецедентной эффективностью для противодействия широкому кругу угроз».

В своей книге Болтон также писал, что в частных беседах президент США Дональд Трамп выражал недовольство санкциями против России и хотел аннулировать первый пакет санкций по «делу Скрипалей».