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Песков оценил позицию США по «Северному потоку — 2» 

Rambler News Service и ещё 11 1 час назад
«Америка ведет себя не как добросовестный конкурент»
Фото: ТАСС
США ведут себя как недобросовестный конкурент, намереваясь ввести санкции против проекта «Северный поток-2», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«В данном случае Америка зачастую ведет себя не как добросовестный конкурент. И все, что происходит вокруг "Северного потока-2", очень красноречиво это все подтверждает», — цитирует «РИА Новости» Пескова.
По его словам, эта ситуация абсолютно неприемлема для России.
«Эта ситуация абсолютно неприемлема для нас, и как только эта ситуация начала походить на посягательство интересов крупного германского бизнеса, она также стала мало приемлемой для ФРГ», — добавил Песков.
Он отметил, что здесь у России интересы с немецкими партнерами полностью совпадают.
«Мы считаем это незаконным, все эти посягательства американцев на этот крупный международный энергетический проект», — подчеркнул он.
Ране глава Минэнерго России Александр Новак в интервью немецкому изданию Handelsblat заявил, что американские санкции в отношении газопровода «Северный поток-2» являются вмешательством в суверенитет европейских стран.
21 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, предусматривающий введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В американском Минфине заявили о незамедлительном вступлении санкций в силу. Незадолго до подписания документа швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб для газопровода «Северный поток — 2», объявила о приостановке всех работ из-за угрозы санкций, ожидая разъяснений от американских властей.
27 декабря министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года. Он также сообщил, что газопровод может быть достроен с помощью судна «Академик Черский», которое принадлежит «Газпрому».
«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.
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Экономика , Александр Новак , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Газпром , Минэнерго , Минфин , Первый канал , РИА Новости
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