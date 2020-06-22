Курс доллара: что будет с рублем в июле-августе 

На фоне снижения ключевой ставки Центробанком рубль вырос, но курс доллара ждут новые взлеты. Об этом сообщает «Эксперт».

Как писал «Рамблер», ранее ставку снизили до 4,5 процента, сразу на один процентный пункт. После этого в прошлую пятницу российская валюта поднималась до 69,18 рубля за доллар и 77,60 рубля за евро. Курс доллара потерял за неделю 57 копеек, а евро упал на 1,57 рубля.

Глава инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган выразил уверенность, что снижение ставки еще ударит по российской валюте, но чуть позже — в июле-августе.

Эксперт «Альфа-банка» Елизавета Наумова предположила, что на заседании ЦБ 24 июля ставку сохранят на уровне в 4,5 процента. По ее мнению, пауза в снижении ставки обрушит рубль и к доллару, и к евро.