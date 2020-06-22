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Курс доллара: что будет с рублем в июле-августе 

Мария Иванова 1 час назад
Курс доллара: что будет с рублем в июле-августе
Фото: ТАСС
На фоне снижения ключевой ставки Центробанком рубль вырос, но курс доллара ждут новые взлеты. Об этом сообщает «Эксперт».
Как писал «Рамблер», ранее ставку снизили до 4,5 процента, сразу на один процентный пункт. После этого в прошлую пятницу российская валюта поднималась до 69,18 рубля за доллар и 77,60 рубля за евро. Курс доллара потерял за неделю 57 копеек, а евро упал на 1,57 рубля.
Рублю предсказали «второе дно»
Глава инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган выразил уверенность, что снижение ставки еще ударит по российской валюте, но чуть позже — в июле-августе.
Эксперт «Альфа-банка» Елизавета Наумова предположила, что на заседании ЦБ 24 июля ставку сохранят на уровне в 4,5 процента. По ее мнению, пауза в снижении ставки обрушит рубль и к доллару, и к евро.
Аналитик QFB Олег Богданов считает, что до 26 июня российская валюта не выйдет из границ 67−72 рублей за доллар.
Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».
Как сообщал «Рамблер», эксперт «Газпромбанка» Владимир Кравчук прогнозировал, что в июне доллар будет стоить 67–67,35 рублей.
Видео дня. Аренда или покупка: тренды на жилье в России
Комментарии 2
Экономика , Владимир Кравчук , Евгений Коган , Олег Богданов , Газпромбанк , Центральный банк России , Альфа-банк
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