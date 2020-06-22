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Польша отказался от российского газа и выбрала США 

Артём Кульша и ещё 4 50 минут назад
В будущем Польша будет импортировать большую часть природного газа из США. Об этом глава государственной нефтегазовой компании Польши PGNIG Ежи Квециньский заявил в эфире «Польского радио».
Сейчас, как сообщал «Рамблер», Польша импортирует основной объем газа из России. Сегодня Квециньский напомнил, что в настоящее время между Польшей и компаниями из Соединенных Штатов Америки действуют четыре долгосрочных контракта на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Он оценил сотрудничество с американскими партнерами положительно.
«Можно сказать, что в будущем мы будем импортировать больше всего газа в Польшу именно с американского континента», — добавил руководитель PGNIG.
В ноябре PGNiG представила отчет, согласно которому в январе-сентябре 2019 года импорт газа из России в Польшу стал меньше на 21% в годовом исчислении и составил 6,29 миллиарда кубических метров. В общем импорте газа доля российского снизилась до 58%. Доля СПГ за девять первых месяцев 2019-го выросла на 5% до 23%, а его поставки — на 27% до 2,48 миллиарда кубометров.
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Экономика , Видео , Компании , Рынки
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