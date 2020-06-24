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Владимир Путин анонсировал изменения в налоговой системе. Кого это коснется? 

BFM.RU и ещё 25 3 часа назад
Путин анонсировал изменения в налогах. Кого это коснется?
Фото: РИА Новости
Самая будоражащая мера, о которой заявил Владимир Путин в своем обращении, — наша плоская шкала меняется на прогрессивную. Хотя это все-таки громко сказано, ибо изменения точечные и коснутся совсем небольшого количества россиян. Те, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год, с января 2021-го будут платить не 13%, а 15% НДФЛ.
Но самое важное, что подчеркнул президент, это касается только суммы, полученной сверх 5 млн рублей. Например, кто-то зарабатывает 5 миллионов 100 тысяч рублей. Его сумма налога изменится всего на 2000 рублей в год. Ну а россиянин с доходами в 6 млн заплатит в год на 20 тысяч рублей больше, чем раньше. Что для таких людей не так существенно.
По данным ФНС, тех, кто зарабатывает в год от миллиона рублей, всего 7% от всех работающих, или около 4 млн человек. И все-таки шкала перестала быть совсем уж плоской. И встает вопрос: а будет ли продолжение? Не повысят ли налог для тех, кто зарабатывает меньше 5 млн рублей? Судя по осторожности властей, ощущение, что, по крайней мере, пока нет. Хотя все может быть, говорит руководитель налоговой практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин.
Сергей Калинин, руководитель налоговой практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»: «Мы не можем исключать, что если ситуация с наполнением бюджета будет складываться негативно, то государству ничего не останется, кроме как потихоньку повышать налоговое бремя и ставки налогов как для населения, так и для бизнеса. Поэтому полностью исключать нельзя. Будем надеяться на лучшее, что ситуация в экономике будет потихоньку исправляться и таких мер не потребуется в будущем».
Вторая важная мера — для IT-компаний снижают налоги: на прибыль с 20% до 3%, а страховые взносы с 14% почти вдвое. О том, что такую меру подготовил Михаил Мишустин, накануне выступления президента сообщили «Ведомости». Важно, что эти действительно большие льготы обещают сделать бессрочными.
В других странах уже давно пошли по этому пути. Правда, на Западе высокотехнологичные компании еще могут рассчитывать на капитал. Но в любом случае условия для развития нужно создавать, иначе наши специалисты уедут, а иностранные не приедут. Об этом в интервью Business FM рассказывал президент венчурного фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий.
Александр Галицкий, президент венчурного фонда Almaz Capital Partners: «Если я не создам правильных определенных условий, то я всегда проигрываю каким-то офшорным зонам. Но с другой стороны, если я дам толчок этим всем ребятам оставаться на месте, то у меня есть шанс удержать их, вот эту массу интеллекта удержать здесь. И понижение налога на прибыль, и выплаты социальных страхований — это одна из мер, которую можно найти. Поэтому правительство к этой стороне и крутится».
Следующая мера — с июля режим самозанятых распространится на всю страну, сказал Владимир Путин. Это тоже не ново. О том, что жители всех регионов смогут стать самозанятыми и платить 4% налога, еще в прошлом году говорил глава Минфина Антон Силуанов. Но теперь в этом сомнений нет.
Business FM как-то приводила историю кубанского жителя Дмитрия Братчикова. Он когда-то служил в спецназе, потом занялся бизнесом, а после стал мастером маникюра. Дмитрий рассказывал, что тоже хочет стать самозанятым, но в Краснодарском крае тогда этот режим не работал. Сейчас такая возможность появится. Хотя теперь Дмитрий Братчиков смотрит на нее с осторожностью.
«Допустим, 4% платить мне будет гораздо удобней. А какие там дальнейшие нюансы… У меня сложилась такая практика, что, если вводиться какой-то закон, не надо спешить быть первоиспытателем, потому что пока шишек набьют все, не хочется просто терять из-за незнания системы, из-за каких-то неточностей, из-за сырости самого закона. Не хочется терять деньги».
Кроме того, опыт пандемии показал, что в России не сразу решили позаботиться о самозанятых и сначала они остались и без работы, и без поддержки. Зато теперь стать самозанятым можно будет не с 18, а с 16 лет. В общем, с юности привыкать не только работать, но и платить государству налоги.
И еще одно замечание по поводу этой привычки. Повышение НДФЛ по преимуществу коснется тех, кто зарабатывает десятки миллионов рублей. Сколько их в стране, неизвестно, но понятно, что крайне мало. Это в первую очередь бизнесмены и наемные топ-менеджеры, в том числе госкомпаний. У последних основной заработок складывается из бонусов по итогам работы. И платят их обычно весной.
Интересно, не перенесут ли эти выплаты на конец года, чтобы они не попали под новую систему налогообложения? Впрочем, все, что от повышения подоходного налога получит бюджет, а это 60 млрд рублей в год, пойдет на лечение тяжелобольных детей. Вряд ли рука поднимется.
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Экономика , Экономика России , Новые налоги , Александр Галицкий , Антон Силуанов , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Сергей Калинин , Минфин , Ведомости , Business FM
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