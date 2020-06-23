Турция нашла замену российскому газу 

Иранская газета Kayhan рассказала о переговорах главы МИД Ирана Мухаммада Джавада Зарифа и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу , по итогам которых было объявлено о начале экспорта в Турцию иранского природного газа.

Оба министра пообещал приложить усилия для того, чтобы уже к концу июня Турция приняла первые поставки газа из Ирана.

Kayhan отмечает, что страны договорились поддерживать друг друга в борьбе с коронавирусом, а также решили компенсировать спад в экономических отношениях, вызванный пандемией.

Kayhan назвала «стратегически важной» для обеих стран тему экспорта энергоресурсов. Газета подчеркнула, что Ирану необходимы постоянные партнеры по закупкам иранской нефти и газа, а Турция нуждается в диверсификации источников поставок, о чем не раз заявляли турецкие чиновники. На фоне этого Зариф и Чавушоглу договорились о скорейших поставках и безотлагательном ремонте на поврежденном участке газопровода.

После визита в Турцию глава МИД Ирана отправился в Россию на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым

Как сообщал «Рамблер», в конце марта на турецком участке иранского газопровода произошел взрыв. Власти Ирана обвинили в случившемся террористические группировки.