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Турция нашла замену российскому газу 

Мария Иванова и ещё 1 9 минут назад
Иранская газета Kayhan рассказала о переговорах главы МИД Ирана Мухаммада Джавада Зарифа и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу, по итогам которых было объявлено о начале экспорта в Турцию иранского природного газа.
Оба министра пообещал приложить усилия для того, чтобы уже к концу июня Турция приняла первые поставки газа из Ирана.
Kayhan отмечает, что страны договорились поддерживать друг друга в борьбе с коронавирусом, а также решили компенсировать спад в экономических отношениях, вызванный пандемией.
Kayhan назвала «стратегически важной» для обеих стран тему экспорта энергоресурсов. Газета подчеркнула, что Ирану необходимы постоянные партнеры по закупкам иранской нефти и газа, а Турция нуждается в диверсификации источников поставок, о чем не раз заявляли турецкие чиновники. На фоне этого Зариф и Чавушоглу договорились о скорейших поставках и безотлагательном ремонте на поврежденном участке газопровода.
После визита в Турцию глава МИД Ирана отправился в Россию на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Как сообщал «Рамблер», в конце марта на турецком участке иранского газопровода произошел взрыв. Власти Ирана обвинили в случившемся террористические группировки.
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Экономика , Видео , Статьи , Экономика России , Сергей Лавров , Мевлют Чавушоглу , МИД
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