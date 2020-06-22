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Мировая экономика потеряла $126 млрд из-за COVID-19 

News.ru и ещё 3 58 минут назад
Мировая экономика потеряла $126 млрд из-за COVID-19
Фото: News.ru
Международный торговый центр (МТЦ) подсчитал, что мировая экономика потеряла по меньшей мере $126 млрд в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Это следует из доклада организации.
Его составители пришли к выводу, что хуже всего на состоянии мировой экономики сказались остановки производства в Китае, Европейском союзе и США.
В совокупности на эти страны приходится 63% мирового импорта и 64% экспорта производственно-сбытовых цепочек. В 2020 году глобальный сбой в работе этих производственных центров составит 126 миллиардов долларов, — говорится в документе.
Ранее NEWS.ru писал, что спад ВВП в зоне евро во II квартале этого года составит 14%, а в целом он упадёт на 8,7%. Такие данные привела глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 9 млн человек по всему миру, более 468 тысяч умерли, более 4,4 млн выздоровели.
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Комментарии
Экономика , Компании , Рынки , Кристин Лагард , ЕС , ВОЗ , ЕЦБ
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