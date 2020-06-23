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Эксперты: экономика Китая вступила в рецессию 

Прайм и ещё 8 1 час назад
Экономика Китая вступила в рецессию
Фото: Reuters
ВВП Китая снизился во втором квартале в годовом выражении, что свидетельствует о начале рецессии во второй по величине мировой экономике, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на исследование компании China Beige Book International (CBB International).
Согласно ежеквартальному исследованию компании, в котором участвовали более чем 3,3 тысячи компаний, основные экономические показатели КНР, включая прибыль промышленных компаний, капитальные затраты и розничные продажи, оставались на исторически низком уровне во втором квартале и улучшились совсем незначительно по сравнению с показателями первого квартала.
В исследовании отмечается, что слабый мировой спрос оставался основным тормозом роста экономики КНР во втором квартале.
"До тех пор, пока мировой спрос не будет восстанавливаться более уверенно, постепенное квартальное улучшение приведет к сокращению (экономики — ред.) по итогам 2020 года", — приводит агентство мнение экспертов организации.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в начале июня опубликовала прогноз, согласно которому ВВП Китая в 2020 году упадет на 2,6%, если не будет второй волны распространения коронавируса, а в случае ее наличия экономика страны сократится на 3,7%.
ВВП Китая по итогам первого квартала под влиянием эпидемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении, впервые китайская экономика ушла в минус с 1992 года. Власти Китая на фоне пандемии и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году. Обычно цели по росту ВВП озвучивает в ежегодном докладе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии парламента, однако в этом году этого не произошло.
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Комментарии
Экономика , Госсовет КНР , ОЭСР , Bloomberg
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