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Болтон рассказал о планах Трампа выйти из НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Трамп угрожал НАТО из-за «Северного потока-2»
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп хотел пригрозить лидерам НАТО на саммите в 2018 году выходом из альянса, если они продолжат поддерживать строительство «Северного потока — 2», вспоминает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».
Так, по словам Болтона, в день саммита Трамп позвонил ему и спросил: «Ты готов к большой игре сегодня? Вот что я хочу сказать сегодня», после этого он продолжил: «Я очень уважаю НАТО, но с нами обращаются несправедливо. К первому января все страны должны платить 2% ВВП, мы простим долги, или мы уходим. Пока мы не ладим с Россией, мы не будем в НАТО, где страны НАТО платят миллиарды России. Мы уходим, если они согласятся на этот газопровод», — цитирует Болтон разговор с Трампом, передает РИА «Новости».
По его словам, после этого он переговорил об угрозе Трампа выйти из НАТО с госсекретарем Майком Помпео, они решили убедить его остаться в альянсе, но, возможно, сократив взносы в операционный бюджет альянса до уровня взносов Германии: с 22% до 15%.
Болтон пишет, что Трамп, как всегда немного опоздав, вошел в комнату со словами: «Ну что, вы готовы сделать сегодня исторический шаг?», а потом повторил свои слова: «Мы уходим, мы не будем воевать с тем, кому они платят». Болтон старался убедить его не делать это, посоветовав раскритиковать страны, которые мало тратят на оборону, но не угрожать им выходом.
В итоге в своей речи Трамп поступил так, как посоветовал ему Болтон, — он заявил о своей поддержке НАТО, но подверг критике те страны альянса, у которых до сих пор маленькие оборонные бюджеты.
«Он пожаловался, что страны НАТО хотят санкций против России, но Германия платит России миллиарды долларов за «Северный поток — 2», подкармливая зверя. Россия выставляет нас всех дураками, он считал, пока мы платим им миллиарды из-за нового газопровода, которого мы не должны были допускать», — пишет Болтон.
Позже в тот же день на неформальной встрече лидеров альянса Трамп еще раз обрушился с критикой на Германию за ее позицию по проекту «Северный поток — 2».
«Люди говорят, что Германия капитулировала перед Россией (и это именно то, что он сказал). Как мы можем защищать себя от России, поинтересовался Трамп, если союзники не хотят за это платить?» — пишет Болтон.
Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2», которые могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии. Москва заявила, что новые санкции США против «Северного потока — 2» призваны нанести прямой удар по экономике Германии, а в немецкой компании Uniper указали, что новые санкции могут нарушить суверенитет Евросоюза.
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Комментарии
Экономика , Джон Болтон , Дональд Трамп , ЕС , Сенат США , НАТО , РИА Новости
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