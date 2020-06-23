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Министерства поспорили из-за будущего экономики России 

Lenta.ru и ещё 2 43 минуты назад
Министерства поспорили из-за будущего экономики РФ
Фото: ТАСС
Министерство финансов и министерство экономического развития поспорили из-за будущего экономики России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
По данным газеты, Минфину не понравился скорректированный прогноз социально-экономического развития России до 2023 года, представленный Минэкономразвития на минувшей неделе. Два предыдущих варианта были отвергнуты и возвращены на доработку. Разногласия вызвали оценки объема номинального ВВП на 2021 год. В Минфине полагают, что цифра в 113,7 триллиона рублей излишне пессимистичная, в самом ведомстве ждут более динамичного отскока экономики.
Как поясняет издание, от номинального ВВП напрямую зависят поступления в бюджет, прежде всего, из ненефтегазовых источников. Заниженные ожидания по восстановлению экономики давят на доходы бюджета и ограничивают Минфин в планах по расходам.
«Он [бюджет] в любом случае будет дефицитным, поэтому если прогнозировать недобор доходов, то и расходы надо ограничивать», — пояснил источник.
Он указал, что снижать их по сравнению с уровнем 2020 года крайне нежелательно «и экономически, и политически».
Другим решением может стать компенсация недополученных ненефтегазовых доходов бюджета из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Однако такое действие запрещено бюджетным правилом.
В то же время у Минфина есть и объективные аргументы для корректировки прогноза, заявил другой источник. Он перечислил рост цен на нефть (стоимость сырья превысила 40 долларов за баррель), а также национальный план восстановления экономики, который предполагает масштабные вливания и либерализацию законодательства. Первые оценки восстановления ВВП были сделаны Минэкономразвития еще до разработки программы, напомнил собеседник издания.
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Экономика , Минэкономразвития , Минфин , Фонд национального благосостояния , газета "Известия"
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