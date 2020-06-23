ЕС сделал предупреждение Китаю

Высшее руководство Евросоюза в понедельник предупредило власти Китая о том, что их торговые отношения могут пострадать, если Китай не откроет свою экономику для европейских компаний и не создаст справедливые условия для работы в Китае иностранных компаний. Таким образом ЕС посылает Пекину четкий сигнал об ужесточении своей позиции.

В последние месяцы руководство ЕС не раз говорило о том, что не хочет быть втянуто в то, что в Европе рассматривают как нарастающий глобальный конфликт между США и Китаем. Между тем замечания Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля отражают усталость от становящейся все более эгоистичной позиции Китая и готовность ей противостоять.

"Китай — это возможность, а не соперник, " — заявил позднее Си, отвечая, судя по всему, на европейскую характеристику Пекина как "системного соперника".

Си сказал, что Китай продолжит открывать свою экономику, и призвал Европу к урегулированию разногласий через диалог.

Отношения между Европой и Китаем последнее время переживают далеко не лучшие времена. Евросоюз обвинил Китай в распространении дезинформации относительно действий властей в условиях пандемии коронавируса, а Пекин ужесточил контроль над Гонконгом.

Особенно жесткую позицию руководство ЕС заняло именно по торговым и экономическим вопросам. Отметив значительный объем торговли между Европой и Китаем (достигающий 1,5 млрд евро в день), Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что торговые и инвестиционные отношения между двумя сторонами остаются несбалансированными.

"Мы не достигли того прогресса, к которому стремились… в устранении препятствий для доступа на рынок, — сказала она. — Необходимо в срочном порядке обеспечить исполнение соответствующих обязательств. Кроме того, необходимо, чтобы с китайской стороны было больше стремления к завершению переговоров по инвестиционному соглашению".

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Европе необходимо в ближайшие месяцы увидеть "существенные обязательства" Китая по деятельности государственных предприятий, более открытую информацию о субсидировании и меры, направленные против принудительной передачи технологий. Она сказала, что высшим руководителям Китая следует уделить внимание соглашению об инвестициях, чтобы оно могло быть заключено к намеченному на конец года крайнему сроку.

Примечательно, что стороны не сделали совместного заявления и не провели совместной пресс-конференции после видеоконференции.

Европейское руководство надеялось, что прошедший в понедельник саммит, изначально планировавшийся на весну, положит началу году реформ в европейско-китайских отношениях. В сентябре в Германии должен был пройти еще один саммит с участием лидеров всех стран ЕС и президента Си, на котором предполагалось подписать соглашение об инвестициях, позволяющее углубить двухсторонние отношения.

Немецкий саммит был отложен из-за пандемии коронавируса, причем ввиду отсутствия прогресса в урегулировании торговых и экономических разногласий новая дата мероприятия назначена не была. Официальные представители Китая заявили на прошлой неделе, что заключение соглашения до конца года все еще возможно, тогда как представители ЕС утверждают, что расхождения сторон все еще велики.

Администрация президента США Дональда Трампа уже не раз пыталась с ограниченным успехом давить на европейских лидеров, призывая их снизить экономическую зависимость Европы от Китая, в том числе запретив китайским фирмам участвовать в развитии европейских сетей 5G. США также добиваются, чтобы ЕС осудил Пекин за действия в начале пандемии коронавируса.

В Европе до сих пор неизменно подчеркивали важность диалога. Тем не менее, ЕС уже начал разрабатывать инструменты для защиты от экономических амбиций Пекина. Брюссель ужесточил контроль над инвестициями, принял директиву, призванную обезопасить национальные телекоммуникационные системы от внешнего влияния, а на прошлой неделе предложил пересмотреть правила конкуренции, чтобы усилить защиту европейских компаний от захвата иностранными фирмами, получающими значительные субсидии от своих правительств.

Лидеры ЕС также заявили, что выразили Си свою позицию по ситуации в Гонконге. Урсула фон дер Ляйен сказала, что введение закона о национальной безопасности в Гонконге подорвет автономию региона и собственные международные обязательства Китая.