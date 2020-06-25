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Аналитик США о прогнозе МВФ: экономику ждут последствия, сравнимые с Великой депрессией 

Прайм и ещё 10 3 часа назад
Опубликованный в среду прогноз МВФ указывает на то, что совокупные потери мировой экономики от пандемии коронавируса превзойдут потери финансового кризиса 2008-2010 годов и будут сопоставимы с последствиями Великой депрессии 30-х годов прошлого века, считает управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.
Международный валютный фонд опубликовал в среду новый прогноз по развитию мировой экономки. Согласно ему мировой ВВП по итогам текущего года из-за пандемии коронавируса упадет на 4,9%, США — на 8%, еврозоны — на 10,2%.
"Вся статистика МВФ говорит о том, что по историческим меркам масштабы падения превзойдут совокупные потери финансового кризиса 2008-2010 годов и будут аналогичны последствиям Великой депрессии 30-х годов прошлого века", — отметил Шостак в беседе с РИА Новости.
По его словам, общие потери глобальной экономики от пандемии за 2020-2021 годы составят более 12 триллионов долларов. "Невероятная цифра, учитывая что еще год назад никто бы не взялся даже предположить ни о самой возможности подобного катаклизма, ни о масштабе потерь связанных с ним", — сказал он.
Эксперт также добавил, что согласно ожиданиям, мировая торговля рухнет на 12%.
"Рухнувшая мировая торговля с ее разрушенными цепочками поставок существенно затруднит восстановление как развитых, так и развивающихся экономик", — пояснил он.
При этом не исключено, что и этот прогноз будет пересмотрен, считает инвестор.
"Прогноз МВФ таит в себе риски как переоценки, так и недооценки всей тяжести сложившейся ситуации", — отметил собеседник агентства.
С одной стороны, новости о разработке вакцины и лечения вируса могут подстегнуть и существенно улучшить мобильность населения и потребительские расходы, расчищая путь к быстрому финансовому выздоровлению. С другой — наметившиеся новые волны распространения вируса могут похоронить даже этот хрупкий рост, говорит он.
Однако падение ВПП — не единственный фактор, с которым придется иметь дело государствам.
"Многие, как развитые, так и развивающиеся, страны ожидает перемещение людских ресурсов от стагнирующих в быстро растущие сектора экономики. В разы вырастет публичный долг, страны все сильнее будут обращаться к внешним заимствованиям", — отметил Шостак.
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Комментарии 8
Экономика , Видео , Рынки , Кайл Шостак , Международный валютный фонд , РИА Новости
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