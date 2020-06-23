Путин заявил о падении ВВП из-за пандемии

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Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что внутренний валовой продукт России из-за пандемии коронавируса упал на 12%. Об этом глава государства сказал сегодня, 23 июня, в своем видеообращении к гражданам.

Путин напомнил, что пандемия коронавируса привела к тому, что мир фактически погрузился в масштабный экономический кризис.