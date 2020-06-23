Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.76
$
69.07
77.85
78.18
Прогноз
29.06 – 06.07
$
70.30
78.95
Индексы и котировки Brent
43.34
+0.58 Золото
1763.80
+0.25 РТС
1282.07
+0.16
Динамика валют
EUR / USD
23.06
1.1333
+0.0039
08.06
1.1294
19.06
11.06
28.05

В Белоруссии рассказали о закупках российской нефти в июле 

RT на русском и ещё 8 3 часа назад
В Белоруссии рассказали о закупках российской нефти
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил, что Минск планирует в июле закупить у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти.
«В рамках индикативного баланса на 2020 год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что 1,495 млн тонн будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тысяч тонн — по железной дороге.
Тищенко добавил, что остальные потребности Белоруссии в нефти планируется закрыть через танкерные поставки.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе выступления в парламенте призвал избавить экономику страны от углеводородной зависимости.
Видео дня. Правительство упрощает порядок предоставления госуслуг
RT на русском: последние новости
Путин предложил повысить налог для зарабатывающих более 5 млн в год Путин предложил повысить налог для зарабатывающих более 5 млн в год На Украине заявили об угрозе прекращения транзита газа из России На Украине заявили об угрозе прекращения транзита газа из России В Германии сообщили о способе достроить «Северный поток — 2» В Германии сообщили о способе достроить «Северный поток — 2»
Экономика , Роман Головченко , Александр Тищенко , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» подает в суд на Германию
«Газпром» подает в суд на Германию
Украина заговорила об угрозе транзиту газа из России
Украина заговорила об угрозе транзиту газа из России
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
На аукцион в Москве выставили квартиру-малютку
На аукцион в Москве выставили квартиру-малютку
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение