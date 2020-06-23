Заместитель Силуанова перейдет в МЭР

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Пекин будет готовиться к отключению от долларовой платёжной системы

Путин предложил снизить ставку страховых взносов и налога на прибыль в IT

В «Нафтогазе» считают, что иск депутатов Рады может сорвать транзит газа