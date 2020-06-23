Названы главные причины спада в экономике России 

Центробанк назвал повышение НДС одной из главных причин спада в экономике в 2019 году. Об этом говорится в годовом отчете регулятора, который опубликован 23 июня.

В ЦБ напомнили, что ВВП России по итогам 2019 года вырос на 1,3 процента против 2,5 годом ранее. Причинами спада в регуляторе назвали слабый внешний спрос и ограничения ОПЕК+. Экспорт в реальном выражении упал на 2,3 процента, вклад чистого экспорта лишил прирост ВВП 1,4 процентного пункта.

Повышение НДС с 18 до 20 процентов и вызванный этим рост цен также имели негативный эффект на экономику, поскольку привели к замедлению потребительской активности. Инфляция в России по итогам прошлого года составила 3 процента, из которых 0,55-0,7 процентного пункта стали следствием повышения НДС.

Увеличение размера налога привело к сокращению добавленной стоимости в операциях с недвижимостью, на оптовом авторынке, а также в торговле. При этом рост НДС стал основной причиной увеличения ненефтегазовых доходов бюджета, которые в минувшем году взлетели более чем на 10 процентов.

Базовая ставка НДС повысилась в России с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. Налог на добавленную стоимость является первым по собираемости в стране и основным источник денег для бюджета помимо поступлений от торговли нефтью и газом.