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Низкие цены изменили планы США по газу 

Вероника Полынина и ещё 2 31 минуту назад
У США начались серьезные проблемы с газом
Фото: Reuters
Планы американских экспортеров по агрессивному наращиванию своей доли на рынке находятся под угрозой из-за массового переноса американскими компаниями введения в эксплуатацию новых мощностей. Об этом пишет «Коммерсант».
В компании Platts Analytics ожидают, что в ближайшие два года мощности по экспорту американского СПГ почти перестанут расти. Более того, высока вероятность, что в ближайшие пять-шесть лет ни один новый проект СПГ в США не сможет выйти на принятие инвестиционного решения. Этому способствуют продолжительный период низких цен на газ в мире и сложности в заключении долгосрочных контрактов.
На днях оператор американского СПГ-проекта Freeport LNG перенес принятие инвестиционного решения по четвертой очереди завода на 5 млн тонн в год до 2021 года. Ранее аналогичные действия предприняли еще ряд американских СПГ-заводов.
Американские проекты испытывают сильное давление из-за падения цен на экспортных рынках в Европе и Азии, где цены лишь немногим выше внутренних. В июне, по информации Минэнерго США, поставки газа на заводы по сжижению упали в 2,5 раза по сравнению с показателями марта, до менее чем 110 млн кубометров в сутки.
«Ъ» считает, что сложившаяся в США ситуация сохраняет «Газпрому» надежду по крайней мере на сохранение доли на европейском рынке, где СПГ уже стал его главным конкурентом.
Как писал «Рамблер», по итогам 2019 года США стали третьим по объему поставщиком СПГ в Европу, с ноября того же года занимают первое место, а в феврале 2020-го поставили на европейский рынок почти в два раза больше газа, чем занявший второе место Катар.
Видео дня. Для россиян с высоким доходом повысят налог до 15%
Комментарии 116
Экономика , Компании , Рынки , Цена на нефть , Газпром , Газета "Коммерсантъ"
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