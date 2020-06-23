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Импорт пальмового масла в России в апреле упал на 37,8% 

Прайм 1 час назад
Импорт пальмового масла резко упал
Фото: MPOC
Россия в апреле 2020 года сократила импорт пальмового масла и его фракций на 37,8% в натуральном выражении по сравнению с апрелем прошлого года — до 68,4 тысячи тонн, следует из материалов Росстата.
По сравнению с мартом 2020 года поставки пальмового масла в апреле уменьшились на 21,2%. За январь-апрель объем импорта составил 299 тысяч тонн, что на 17,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за четыре месяца увеличился на 10,9% — до 33 тысяч тонн. В апреле импорт этих товаров составил 8,4 тысячи тонн, уменьшившись на 18,9% в годовом выражении и на 23,8% — в месячном.
Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-апреле упал на 81,6%, до 0,2 тысячи тонн. В апреле поставки составили лишь 0,03 тысячи тонн, что на 92,3% меньше, чем в апреле 2019 года, и на 1,2% меньше, чем в марте 2020 года.
По данным Росстата, импорт пальмового масла в Россию в 2019 году увеличился лишь на 0,1% по сравнению с предыдущим годом — до 1,061 миллиона тонн. Основными странами-поставщиками данной продукции в РФ являются Индонезия и Малайзия.
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Экономика , Росстат
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