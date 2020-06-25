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WSJ: США обдумывают расширение пошлин на импорт из ЕС 

Прайм и ещё 3 2 часа назад
США и ЕС оказались на грани войны
Фото: Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает расширение и повышение пошлин на импорт из Евросоюза и Великобритании общей стоимостью 7,5 млрд долларов. Пошлины были введены в прошлом году в рамках затянувшегося разбирательства во Всемирной торговой организации, основанного на обвинении европейских стран в субсидировании производителя воздушных судов Airbus.
Управление торгового представителя США во вторник оформило документы, предоставляющие компаниям возможность комментировать предложения об увеличении пошлин (в некоторых случаях до 100%) на товары, которые уже облагаются пошлинами, а также о расширении списка облагаемых товаров за счет включения в него новых позиций, таких как некоторые сорта кофе и оливок.
Период для комментариев заканчивается 26 июля, после чего власти США примут решение. Примерно в это же время ЕС и Великобритания, вероятно, выиграют параллельное разбирательство в ВТО по обвинению США в субсидировании компании Boeing. Победа в этом деле позволит европейским странам ввести собственные пошлины на импорт из США.
Между США и Европой назревает торговая война
Решения ВТО призваны стимулировать стороны к достижению договоренности относительно субсидирования крупных производителей воздушных судов, однако вместо этого могут привести к новому раунду войны пошлин.
Великобритания входила в состав ЕС, когда разбирательство начиналось и когда в прошлом году ВТО разрешила США ввести пошлины, и она продолжает оставаться участником процесса даже после выхода из Евросоюза.
Ранее США определили позиции европейского импорта стоимостью более 20 млрд долларов для введения новых или повышенных пошлин. В основном это продовольственные товары, ассоциирующиеся с европейской культурой, которые были выбраны с намерением ударить по европейскому самолюбию.
В опубликованных во вторник документах приводится ряд новых позиций стоимостью 3,1 млрд долларов, в том числе оливки, шоколад, кофе, водка, джин, пиво и картофель.
Представитель Евросоюза отметил в заявлении, что решение США "создает неопределенность для компаний и наносит ненужный экономический ущерб обеим сторонам". Добавление в список новых позиций вызывает у ЕС "обеспокоенность тем, что ситуация может выйти за рамки того, что было санкционировано ВТО".
Действия США до сих пор соответствовали решению ВТО. В октябре они выиграли разбирательство, продолжавшееся почти полтора десятилетия. В своем решении ВТО разрешает США ввести пошлины в размере до 100% на любые товары по собственному усмотрению.
При этом разрешение ВТО распространяется только на импорт стоимостью 7,5 млрд долларов, чего американцы до сих пор придерживались, оставляя за собой право менять товарные позиции, облагаемые пошлинами.
Несмотря на получение от ВТО благословения на введение пошлин в размере до 100%, а также неоднократное оформление в прошлом документов о введении таких пошлин, в рамках данного спора США пока не устанавливали пошлин, превышающих 25%
Хотя США заключили торговые сделки с Канадой, Мексикой, Китаем и Японией, перспектива заключения аналогичного соглашения с Европейским союзом пока представляется сомнительной, что вызывает раздражение в торговой команде Белого дома.
Выступая на прошлой неделе в Конгрессе США, торговый представитель Роберт Лайтхайзер сказал, что переговоры с Европой в краткосрочной перспективе ничего хорошего не сулят. Он добавил, что президент Трамп "введет пошлины, если это будет необходимо, чтобы добиться справедливого отношения к американским компаниям".
Хотя многие члены Конгресса поддерживали введение пошлин в конфликте с Китаем, который считается стратегическим и экономическим соперником США, принятие аналогичных мер в отношении Евросоюза никогда не пользовалось такой же политическом поддержкой.
США уже облагали пошлинами некоторые европейские товары, однако неизменно избегали применения этого инструмента против ЕС в полном объеме. В частности, они так и не ввели пошлин в размере 100%, санкционированных в рамках спора о субсидировании Airbus. Кроме того, несмотря на все угрозы, они не ввели пошлин на импорт автомобилей, которые нанесли бы болезненный удар по европейским автопроизводителям.
Среди позиций, рассматриваемых для обложения пошлинами в размере 25%, фигурируют такие продовольственные товары, как вино, виски, сыр и макаронные изделия. Оплачивать пошлины придется американским импортерам, что повысит стоимость соответствующих товаров для оптовиков и потребителей.
Рестораны, импортеры и дистрибьюторы вина категорически против этого возражают, заявляя, что не заслуживают того, чтобы их наказывали из-за конфликта в связи с производством самолетов. В феврале, когда проводилась последняя формальная ревизия пошлин, эти компании опубликовали около 26 000 преимущественно критических комментариев.
Совет по крепким спиртным напиткам США, представляющий алкогольную отрасль, в среду осудил такие шаги.
"Чем дольше эти споры остаются неразрешенными, тем выше угроза введения все более высоких пошлин в нашей отрасли", — заявили в совете.
В рамках февральской ревизии Управление торгового представителя упомянуло о возможности повышения пошлин до 100%, но в результате на этот шаг не пошло. Между тем, хотя яблоком раздора и товарной позицией, в отношении которой разрешено введение пошлин в размере 100%, являются воздушные суда, после вынесенного ВТО решения США изначально обложили их пошлинами в размере всего 10%, а после февральской ревизии повысили пошлины до 15%.
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Экономика , Статьи , Дональд Трамп , ВТО , Boeing , ЕС , Конгресс США , Администрация США , Wall Street Journal
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