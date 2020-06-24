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Россияне принялись возвращать валюту в банки 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне принялись возвращать валюту в банки
Фото: РИА Новости
В мае россияне принялись возвращать валюту в банки, впервые с начала года объем валютных вкладов вырос. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Так, всего объем средств на валютных депозитах за месяц вырос на 721,1 миллиона долларов, или 0,8 процента. На 1 июня объем валютных депозитов составил 88,97 миллиарда долларов. Это произошло после того, как россияне в течение четырех месяцев подряд забирали валюту из банков. Однако граждане вернули только 8,7 процента того, что изъяли с валютных вкладов с начала года.
Как считают эксперты, возвращение валюты в банки может свидетельствовать о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация.
При этом в мае незначительно сократились рублевые вклады: их объем снизился на 0,4 процента, или 92,14 миллиарда рублей. В июне ситуация стабилизировалась: средства розничных клиентов на счетах выросли на 0,5 процента, увеличились остатки как в рублях, так и в валюте.
Ранее сообщалось, что по данным на апрель 2020-го, россияне сняли со счетов почти весь объем валюты, который накопился за 2019 год. Исход валютных депозитов из банков наблюдался на фоне обвала рубля и падения финансовых рынков. Причинами оттока валютных депозитов эксперты называли их низкую доходность и слухи о якобы существующих планах изъятия вкладов.
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Комментарии 4
Экономика , Григорий Березкин
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