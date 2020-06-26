Посол РФ рассказал о реакции Германии на шантаж США

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Власти Германии и немецкие предприниматели отвергают логику шантажа и угроз со стороны Соединенных Штатов из-за «Северного потока — 2», заявил посол России в Германии Сергей Нечаев

«Правительство ФРГ, германские бизнес-круги решительно отвергают логику шантажа и угроз, подтверждают востребованность реализации «Северного потока — 2» как коммерческого проекта, который необходим германской экономике в условиях отказа от угольной и газовой генерации. Исходим из того, что эта поддержка сохранится, а газопровод будет введен в строй, несмотря на все усилия наших недоброжелателей», — заявил Нечаев, передает РИА «Новости».

Посол добавил, что перенос сроков завершения проекта «Северный поток — 2» связан не с коронавирусом, а с противоправными действиями Вашингтона.

«С помощью экстерриториальных санкций США хотят повысить конкурентоспособность своего сжиженного природного газа и навязать его европейским союзникам. Делается это под совершенно надуманным лозунгом «защиты» европейцев от так называемого усиления влияния России. По сути же, речь идет о грубом вмешательстве американцев в сферу германского и европейского суверенитета», — добавил Нечаев.