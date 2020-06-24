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В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане 

Газета.Ru 52 минуты назад
В Польше заявили о «хитроумном плане» России
Фото: ТАСС
Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Ранее суд обязал Газпром выплатить Польской нефтяной и газовой компании (PGNiG) полтора миллиарда долларов, чтобы компенсировать завышенную цену на газ.
Как пишет автор Лукаш Важех, Москва планирует "поработить" европейский энергетический рынок, зарекомендовав себя предсказуемой компанией, готовой выполнять международные требования. Также поведение выгодно для России в условиях американской оппозиции.
Как пишется в статье, это позволит России завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", что является шагом к господству на энергетическом рынке.
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Экономика , Компании , Рынки , Газпром
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