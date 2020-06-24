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Европа развязывает торговую войну с США 

Deita.ru 1 час назад
Европа развязывает войну с США
Фото: Reuters
Евросоюз намерен ввести пошлины на товары из Америки, сообщает ИА DEITA.RU.
С желанием взыскать с США 11,2 миллиарда долларов в связи с многолетним спором о субсидировании авиастроительных компаний, ЕС обратился к Всемирной торговой организации.
Европейцы утверждают, что незаконная финансовая концерна Boeing приводит к тому, что авиационный гигант получает беспрецедентные конкурентные преимущества на международном рынке перевозок.
В свою очередь США обвиняет в том же самом компанию Airbus и указывает на убытки корпорации Boeing, вызванные якобы тем, что ВТО субсидирует её конкурента.
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Эксперты утверждают, что данный спор привёл к тому, что Америка и Европа встали по порог настоящей торговой войны.
Аналитики уже предвещают убытки, которые из-за разногласий двух полюсов понесут не только американские авиастроительные компании, но и производители угля, фермеры, а также рыбный промысел.
Возрастание напряжённости между США И ЕС грозит обернуться небывалыми последствиями в связи с разгаром кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Политологи связывают поведение европейцев с приближением президентских выборов в США, пытаясь тем самым давить на Дональда Трампа.
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Комментарии 34
Экономика , Дональд Трамп , ВТО , Boeing , ЕС , Airbus , РИА "Дейта"
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