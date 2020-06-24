Европа развязывает войну с США

Все новости на карте

Евросоюз намерен ввести пошлины на товары из Америки, сообщает ИА DEITA.RU.

С желанием взыскать с США 11,2 миллиарда долларов в связи с многолетним спором о субсидировании авиастроительных компаний, ЕС обратился к Всемирной торговой организации

Европейцы утверждают, что незаконная финансовая концерна Boeing приводит к тому, что авиационный гигант получает беспрецедентные конкурентные преимущества на международном рынке перевозок.

В свою очередь США обвиняет в том же самом компанию Airbus и указывает на убытки корпорации Boeing, вызванные якобы тем, что ВТО субсидирует её конкурента.

Эксперты утверждают, что данный спор привёл к тому, что Америка и Европа встали по порог настоящей торговой войны.

Аналитики уже предвещают убытки, которые из-за разногласий двух полюсов понесут не только американские авиастроительные компании, но и производители угля, фермеры, а также рыбный промысел.

Возрастание напряжённости между США И ЕС грозит обернуться небывалыми последствиями в связи с разгаром кризиса, вызванного пандемией COVID-19.