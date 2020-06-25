Польские журналисты считают, что согласие «Газпрома» с решением Стокгольмского арбитражного суда о выплате польской стороне $1,5 млрд за переплату на газ — это очередной российский «хитроумный план».

По мнению журналистов польского издания Do Rzeczy, согласие «Газпрома» выглядит «крайне подозрительно». Они полагают, что Россия хочет простыми действиями отвлечь от «хитроумной игры», сообщает Lenta.ru.

Авторы статьи полагают, что российская сторона этими простыми и понятными действиями может убедить Западную Европу, что «Газпром» — компания западного типа, и в России живут цивилизованные люди, а главный враг — это США, их санкции и попытка монополизировать газовый рынок, предлагая газ по завышенным ценам. Журналисты считают, что Россия пытается уйти от образа «головореза с газовым пистолетом».

Другим вариантом развития событий, который не исключает первого, может быть то, что «Газпром» в дальнейшем будет обжаловать решение арбитража. В таком случае польская сторона понесёт убытки.

Как писал NEWS.ru ранее, Польша ожидает получить от «Газпрома» $1,5 млрд до 1 июля 2020 года за переплату по поставкам углеводородов с 1 ноября 2014 года. В 2016 году польская сторона обратилась в Арбитражный суд в Стокгольме, который постановил, что стоимость российского топлива была завышенной. После этого была рассчитана новая форма ценообразования. Польская энергетическая компания PGNiG заявила, что «Газпром» согласился снизить цену на газ, поставляемый в Польшу, после решения арбитража. А 15 июня стало известно, что «Газпром» вернёт польской PGNiG переплату за газ.