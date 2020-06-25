МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, говорят в своем обновленном прогнозе эксперты из Международного валютного фонда (МВФ). В апреле организация давала менее негативную оценку — минус 5,5% за этот год. В России не согласны с таким прогнозом: на прошлой неделе Минэкономразвития предположило, что ВВП страны упадет на 4,8%.

Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения — кризис, возникший из-за коронавируса и снижение нефтегазовых доходов страны.

Несмотря на это в МВФ верят, что в следующем году ситуация в российской экономике будет более благоприятной и за год она вырастет на 4,1%, хотя в апрельском прогнозе эксперты организации предполагали, что рост составит 3,5% в 2021-м.

В России с таким прогнозом не согласились. Еще на прошлой неделе Минэкономразвития улучшило свой прогноз по состоянию российской экономики: в ведомстве полагают, что падение ВВП составит 4,8% в этом году против 5%, о которых чиновники говорили ранее. А восстановление экономики в следующем году составит 3,2 вместо 2,8%, как было указано в предыдущем прогнозе.

Набиуллина добавила, что последствия от нынешнего кризиса будут не такими тяжелыми, как в 2007-2009 годах, и в целом экономический спад в России будет ощущаться слабее, чем во многих других странах.

«Эпидемия достаточно ясно показала, где у нас сильные места, где мы хорошо проходим проверку на прочность. Это и макроэкономическая стабильность, и устойчивость финансовых институтов, и сформированный базис финансовых технологий», — пояснила глава ЦБ.

Будет хуже

В МВФ ухудшили прогноз и в целом по мировой экономике: аналитики фонда полагают, что в среднем по миру ВВП упадет на 4,9%, поскольку пандемия коронавируса более негативно сказалась на экономической деятельности во всем мире, а восстановление будет происходить медленнее.

В следующем году мировая экономика вырастет на 5,4%, но этого все равно не хватит, чтобы вернуться к докризисному уровню: МВФ считает, что в следующем году общемировой ВВП будет на 6,5% ниже, чем аналогичный показатель в январе 2020-го.

Суммарно по оценке МВФ в этом году мировая экономика потеряет около $12,5 трлн.

Причем по словам главного экономиста организации Гиты Гопинат, низшая точка кризиса в этом году уже пройдена. Однако она же признала высокую неопределенность прогноза в виду возможных повторных заболеваний коронавирусом.

В МВФ также подсчитали, во сколько странам обходятся различные программы по восстановлению экономики. Суммарно они составили порядка $11 трлн, причем половина этой суммы приходится на меры, связанные с увеличением расходов или отказом от доходов (налоговые льготы и так далее). Это, по мнению аналитиков МВФ, увеличит бюджетные дефициты и, как следствие, приведет к росту глобального государственного долга: к концу этого года он составит рекордные 101,5%.

Самый серьезный экономический спад, уверены в МВФ, коснется ряда европейских стран. Хуже всего ситуация выглядит в Италии и Испании: ВВП обеих стран упадет на 12,8%. Немногим меньше сократится экономика Франции — на 12,5%. А в Великобритании падение ВВП составит порядка 10,2%.

Среди стран за пределами Европы одна из худших ситуаций складывается в Мексике: аналитики МВФ ожидают, что ВВП этой страны к концу года упадет на 10,5%.

Единственной страной, которая сможет избежать падения ВВП в этом году, станет Китай. Рост экономики Поднебесной, по мнению аналитиков МВФ, составит в этом году около 1%. Но и это — достаточно серьезное замедление для страны: в прошлом году, по предварительным оценкам, экономика КНР выросла на 6,1%, и это на тот момент было худшим показателем с 1990-х годов.