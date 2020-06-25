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В России отменят репатриацию валютной выручки 

Российская Газета 1 час назад
В России отменят репатриацию валютной выручки
Фото: ТАСС
Требования обязательной репатриации валютной выручки по внешнеторговым контрактам будут постепенно сняты. Законопроект об этом подготовил Минфин.
Возврат валютной выручки не дает эффекта по снижению оттока капитала и не влияет на стабильность валютного курса. При этом репатриация является существенным ограничением для развития внешнеэкономических отношений и препятствует наращиванию российского несырьевого экспорта, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, на экспортеров это накладывает дополнительные расходы.
Отмена репатриации будет производиться поэтапно — с 1 января 2021 года можно будет не возвращать до 10%, потом планка поднимется до 30%, а с 2025 года можно будет не репатриировать 100% стоимости контракта.
Необходимость либерализации валютного контроля назрела давно. Экспортеры относят процедуры, связанные с ним, к наиболее значимым административным барьерам в сфере внешнеэкономической деятельности.
Для смягчения условий репатриации валюты в конце марта Президент подписал закон об отмене уголовного наказания за несвоевременный возврат или невозврат валютной выручки. Новый законопроект — еще один шаг в сторону упрощения условий валютного контроля.
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Комментарии 1
Экономика , Минфин
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