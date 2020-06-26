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Европа будет спасать от кризиса весь мир 

Lenta.ru 28 минут назад
Европа будет спасать от кризиса весь мир
Фото: Globallookpress.com
Европейский центробанк (ЕЦБ) будет готов спасать от кризиса весь мир через новый механизм кредитования центробанков за пределами еврозоны — EUREP, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Программа EUREP предполагает выдачу кредитов через операции репо — приобретение кредитором ценных бумаг, принадлежащих заемщику, с обязательством их последующей продажи по более высокой цене. Бумаги фактически служат обеспечением, но формально право собственности на них на время переходит к кредитору. Разница между суммами двух частей сделки представляет собой плату за предоставление кредита.
В релизе на сайте ЕЦБ отмечается, что EUREP позволит широкому кругу центробанков брать займы в евро. Обеспечением будут выступать гособлигации стран еврозоны, номинированные в евро. Предполагается, что предоставленные средства помогут «обеспечить необходимую ликвидность в евро в случае нарушения функционирования рынка из-за шока», вызванного пандемией коронавируса.
Полученные средства центробанки смогут использовать для предоставления коммерческим банкам своих стран, испытывающих трудности с обслуживанием своих обязательств в евро. Помимо этого, средства могут быть выданы в кредит такими банками, что позволит стимулировать экономику стран за пределами еврозоны.
Действие программы продлится до июня 2021 года. Она дополнит собой существующие двусторонние соглашения репо между ЕЦБ и центробанками других стран, а также своп-линии от европейского регулятора, в которых обеспечением выступает валюта.
Весной ЕЦБ запустил программу количественного смягчения (QE), в рамках которой выкупает государственные и корпоративные облигации у коммерческих банков стран еврозоны. Полученные банками средства идут на кредитование экономики, также повышенные спрос на бумаги позволяет снизить их доходность, а вместе с ней — уровень ставок на рынке.
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Экономика , ЕЦБ
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