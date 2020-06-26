Курс доллара: названо преимущество рубля 

Эксперт «Открытие Брокер» Михаил Шульгин обратил внимание, что курс доллара, несмотря на рост 24 июня, 25 июня не смог пробить отметку в 69,75 рубля. По мнению Шульгина, преимуществом национальной валюты стали реальные процентные ставки.

Шульгин заявил, что рублю сейчас помогают национальные экспортеры, которые создают рублевую ликвидность благодаря выплатам налогов и дивидендов в бюджет.

Руководитель управления аналитиков банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин добавил, что курс доллара должен оставаться в коридоре 69-70,5 рубля, судя по внешним и внутренним обстоятельствам. В то же время эксперт предупредил, что из-за высокой нестабильности рисковых активов рубль может ослабнуть по отношению к доллару.

Шульгин обратил внимание на ситуацию с турецкой лирой: когда турецкий регулятор, девять раз подряд снижавший ключевую ставку, 25 июня внезапно сохранил ее на отметке в 8,25 процента, лира выросла к доллару, но затем растеряла рост.

Шульгин отметил, что лира может снова подешеветь и рублю, упав ниже десяти рублей. Возможно, она может достигнуть и минимумов 2018 года, попав в точку 9,376 рубля.

Андрей Кочетков из «Открытия Брокер» ранее рассказал «Эксперту», что перед выходным днем 24 июня рубль укреплялся к доллару и евро благодаря росту цен на нефть, а также на фоне общей слабости доллара в мире. Также Кочетков обратил внимание, что статистика по всем странам демонстрирует улучшение предварительных индексов деловой активности.

Кочетков объяснил, что именно из-за этих индексов растут ожидания по нефти и рублю. По прогнозу аналитика, рубль закончит эту неделю в границах 68-68,50 рублей за доллар, если не столкнется с давлением негатива извне.

Дмитрий Бабин из « БКС Брокер » согласился с этой точкой зрения. По его мнению, следующий рубикон российской валюты — отметка в 68,04 рубля за доллар.

Однако Кадулин из банка «Санкт-Петербург» считает, что в обозримом будущем рубль вообще не будет заметно двигаться в какую-либо из сторон. Он допустил возвращение нефти к 40 долларам за баррель и предположил, что в таком случае рубль подешевеет до 69-70,50 долларов.

Тем временем специалисты Deutsche Bank спрогнозировали рост российской валюты до 65 рублей за доллар. Они считают, что это произойдет благодаря экономической устойчивости России, политике Центробанка , а также из-за не очень сильной зависимости страны от иностранных туристов в отличие от других развивающихся государств.

Также в Deutsche Bank предположили, что после снижения ставки ЦБ на сто базисных пунктов — до 4,5 процента — на заседании регулятора в июле ставка может быть снижена еще на 50 базисных пунктов.

Аналитики подчеркнули, что после июльского заседания в ЦБ соберутся только в середине первого осеннего месяца, поэтому урезание ставки на 0,5 процента кажется вполне возможным.

Замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова заявила «Газете.ру», что в июле доллар, вероятнее всего будет стоить 67-73 рублей, а евро — 76-82 рублей. По ее мнению, укрепление российской валюты более вероятно, что ее обрушение.

Мильчакова считает, что в июле рубль поддержат цены не нефть, которые благодаря сделке ОПЕК+ окажутся на уровне в 40-45 долларов за бочку. Серьезный удар по рублю, по мнению аналитика, может нанести возникновение второй волны пандемии коронавируса в мире.

Никита Рябинин из KRK Group заявил, что в июле доллар вряд ли превысит отметку в 72 рубля, а евро — в 81 рубль.

Валерий Емельянов из «Фридом Финанс» заявил, что в следующем месяце российская валюта может обвалиться до 75 рублей за доллар, хорошая новость — обвал будет недолгим. По его мнению, риском для рубля является очередной нефтяной шок, хотя сейчас и нет никаких признаков, что он может случиться.

Нефтяной шок может вызвать новый конфликт между странами ОПЕК+, очередные санкции Запада в отношении российских компаний или российского госдолга и другие подобные меры. Самым негативным сценарием для рубля Емельянов назвал 77-82 рублей за доллар.

Дмитрий Бабин из «КБС Брокер» допустил, что июльский рубль будет временно торговаться на уровне в 65 рублей за доллар. В то же время он подчеркнул, что даже при нефти в 50 долларов за бочку доллар может стоить по 70 рублей.