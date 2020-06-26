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Клишас допустил продолжение реформ в сфере налогов 

Ura.Ru 1 час назад
России предрекли налоговую реформу
Фото: РИА Новости
Решение президента России Владимира Путина по изменению налоговой ставки может быть только первым шагом реформирования системы. Такое мнение выразил сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Андрей Клишас.
«В принципе, возможно, что это только первый шаг, но пока говорить о дальнейших решениях рано — надо посмотреть, как будет работать», — цитируют его «Известия».
Клишас отметил, любое решение по изменению налоговой ставки — очень чувствительный вопрос для органов федеральной и региональной власти. Поэтому подобные меры должны быть тщательно взвешены и продуманы, уверен политик.
Кроме того, по его словам, в обществе есть запрос на справедливость — это более широкое понятие, чем запрос на прогрессивную ставку налогообложения. Поправки в Конституцию, как отметил Клишас, этот социальный запрос реализуют. Он считает, что россияне поддержат решение главы государства.
Ранее Владимир Путин заявил, что со следующего года в России введут прогрессивную шкалу налогообложения. Так, ставка НДФЛ повысится с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Но, как напоминает RT, это это правило распространится только на ту часть доходов, которая превышает указанный порог.
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Комментарии 16
Экономика , Андрей Клишас , Владимир Путин , газета "Известия"
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