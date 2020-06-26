Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу сообщил, что экономика США резко восстановилась после пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, об этом свидетельствуют экономические цифры, которые указывают на то, что американская экономика оттолкнулась от дна и приступила к резкому восстановлению.

«V-образное восстановление», — пояснил он в рамках круглого стола с участием президента США Дональда Трампа.

Круглый стол был посвящен профессиональному росту американцев и мерам, связанным с этим.

Кадлоу уточнил, что речь идет, в частности, о таких показателях, как сокращение безработицы, открытие бизнесов, рост фондового рынка.

В середине июня глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу предсказал экономике США огромный рост во второй половине 2020 года. Он выразил уверенность, что в третьем и четвертом кварталах текущего года экономика вырастет на 20 процентов. Кроме того, он ожидает, что в 2021 году рост экономики страны составит не менее 4 процентов.