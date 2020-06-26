Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.45
$
69.50
77.90
77.85
Прогноз
29.06 – 06.07
$
70.30
78.95
Индексы и котировки Brent
40.86
–0.92 Золото
1759.88
–0.16 РТС
1257.18
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.06
1.1217
–0.0082
11.06
1.1299
23.06
15.06
01.06

Лукашенко рассказал, во сколько обойдется новая экономика Белоруссии 

РИА Новости и ещё 2 21 минуту назад
Лукашенко оценил стоимость новой экономики Белоруссии
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти решили сохранить советский промышленный потенциал страны и одновременно создавать современные производства, поскольку на то, чтобы все "сломать" и построить новую экономику, понадобилось бы до триллиона долларов.
"Мы в Беларуси не стали ломать то, что было. Сохраняя потенциал с советских времен, мы прирастаем новым. То есть мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания сломать, а потом, мол, мы построим. Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов", — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Солигорск в пятницу.
Слова президента приводит его пресс-служба.
Он подчеркнул, что "таких денег у нас нет, да и ни в одной другой такой стране".
"И никому не верьте, что завалят деньгами и с вертолета еще будут сбрасывать", — призвал глава государства.
В качестве примера он отметил, что на территории Минской области с участием китайских партнеров реализуются такие высокотехнологичные проекты, как Китайско-белорусский парк "Великий камень" и Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Касаясь доставшихся с советского периода предприятий, президент упомянул БелАЗ, где делают современную карьерную технику и, в том числе, развивают беспилотные технологии.
"У нас еще огромная поляна неосвоенных идей. И даже не идей, а известных в мире технологий. И в этом направлении нам надо двигаться, углубляться. В этом наши основные инвестиции. И самое главное: у нас есть люди — кадры, которые это понимают и могут это делать", — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что некоторые предлагают массово пустить в Белоруссию международные корпорации, у которых есть рынки и деньги, чтобы они фактически скупили белорусские предприятия. Президент уверен, что такой подход себя не оправдает.
"Никогда такого не было, не осчастливят", — сказал он.
По словам президента, его оппоненты требует перемен.
"Естественно, перемены всегда нужны, но никто не говорит, какие перемены. Зарплата будет огромной, но никто не говорит, за счет чего. Но я вам должен сказать откровенно: я — государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить", — подчеркнул президент.
Он акцентировал внимание, что в Белоруссии люди хотят жить справедливо, если поступить наоборот, то будет беда, которая приведет к "майдану".
"Нельзя наклонять людей, чтобы они потеряли всякую надежду", — отметил белорусский лидер.
Видео дня. В Москве вырос спрос на вторичное жилье
Последние новости
Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Комментарии
Экономика , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии нашли повод отказаться от «Северного потока–2»
В Германии нашли повод отказаться от «Северного потока–2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Лукашенко сделал заявление о состоянии сына
Лукашенко сделал заявление о состоянии сына
«Газпром» подает в суд на Германию
«Газпром» подает в суд на Германию
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение