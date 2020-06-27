Маркировка лекарств, обуви и табака станет обязательной 

Оборот медикаментов, обуви и табачных изделий, не промаркированных специальными кодами, будет запрещён. Это предполагают закон и постановление Правительства, которые вступают в силу 1 июля.

Маркировку лекарств регулируют новые нормы закона «Об обращении лекарственных средств в РФ». Так, с 1 июля компании и учреждения, которые занимаются ввозом, перевозкой, хранением, продажей и применением лекарственных средств, обязаны вносить данные о товаре в систему, которая отслеживает его продвижение по всей цепочке до конечного потребителя. Эта норма войдёт в перечень лицензионных требований к медицинским организациям, уточнял в мае Росздравнадзор . Сами данные о лекарствах содержатся в специальном коде, который производители теперь обязаны наносить на упаковки медикаментов.

Маркировка обуви должна была стать обязательной 1 марта, но к тому моменту не все участники рынка были готовы к исполнению новых требований. Ввиду этого Правительство перенесло дедлайн на 1 июля. В этот день и вступает в силу соответствующее постановление кабмина.

Механизм идентификации тот же: производитель наносит код на упаковку, затем по цепочке все участники оборота его сканируют, тем самым передавая данные о перемещении товара в единую систему мониторинга.

Для обуви, которая до этого дня уже вошла в оборот, установлен переходный период. Остатки товаров, которые были закуплены до 1 июля, можно промаркировать до 1 сентября 2020 года. Импортную обувь, которую российские продавцы оплатили до 1 июля, но в Россию она будет ввезена после этой даты, разрешено промаркировать до 1 августа 2020 года.

В 42 регионах практически все участники оборота уже готовы к исполнению новых правил, сообщал 23 июня Минпромторг . Остальные субъекты сообщили о «высокой степени готовности». О наличии проблем с маркировкой никто не заявлял, уточнил тогда замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов

Для табачной продукции требования о маркировке стали обязательными с лета прошлого года. Правила идентификации такого товара утверждены постановлением Правительства от 28 февраля 2019 года. Но до сих пор был запрещён только выпуск табачных изделий без маркировки. А с 1 июля 2020 года прекращается оборот немаркированных сигарет и папирос.