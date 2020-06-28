США нашли повод для новых санкций против России 

Американский сенатор-демократ Боб Менендес призвал Сенат голосовать за введение новых санкции против России. В твиттере он выложил ссылку на публикацию The New York Times, которую МИД РФ признал фейком. В материале со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что спецслужбы России якобы платили талибам за убийства американских военных в Афганистане.
Боб Менендес считает, что никаких доказательств, помимо статьи, не требуется.
«Если Трамп отказывается привлечь Путина к ответственности за финансирование терроризма против американских войск в Афганистане, то Конгресс должен снова активизировать свою деятельность», — написал сенатор.
Он добавил, что его предложение о новых санкциях против России было озвучено в декабре и теперь оно ждет голосования.
Ранее «Рамблер» сообщал, что талибы опровергли утверждения американской газеты, что они получали деньги от спецслужб России за нападения на военных США.
Посольство РФ в Вашингтоне назвало фейком материал New York Times и потребовало от властей США адекватной реакции на угрозы, которые поступают дипломатам из-за лживых новостей.