США нашли повод для новых санкций против России 

Американский сенатор-демократ Боб Менендес призвал Сенат голосовать за введение новых санкции против России. В твиттере он выложил ссылку на публикацию The New York Times, которую МИД РФ признал фейком. В материале со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что спецслужбы России якобы платили талибам за убийства американских военных в Афганистане.

Боб Менендес считает, что никаких доказательств, помимо статьи, не требуется.

«Если Трамп отказывается привлечь Путина к ответственности за финансирование терроризма против американских войск в Афганистане, то Конгресс должен снова активизировать свою деятельность», — написал сенатор.

Он добавил, что его предложение о новых санкциях против России было озвучено в декабре и теперь оно ждет голосования.

Ранее «Рамблер» сообщал , что талибы опровергли утверждения американской газеты, что они получали деньги от спецслужб России за нападения на военных США.